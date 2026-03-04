Walkot Farhan: Ternyata Tingkat Bunuh Diri di Kota Bandung Sudah Mengkhawatirkan

jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengintensifkan patroli di jalan layang Prof Mochtar Kusumaatmadja atau biasa dikenal Flyover Pasupati, guna mencegah aksi bunuh diri yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, patroli oleh jajaran Satpol PP telah dilakukan sejak sepekan terakhir di area flyover.

"Sejak minggu lalu kami mengintesifkan patroli di seputaran itu (Flyover Pasupati). Ternyata tingkat bunuh diri di Kota Bandung sudah mengkhawatirkan," kata Farhan di Kota Bandung, Rabu (4/3).

Dia menyebutkan, dalam patroli tersebut petugas berhasil mencegah dua orang yang diduga hendak melakukan bunuh diri.

Menurut Farhan, patroli dilakukan secara intensif di sejumlah titik rawan, tidak hanya di flyover, tetapi juga di lokasi lain yang berpotensi terjadi tindakan serupa.

“Sangat intensif. Untuk beberapa sekolah, saya minta sekolah dan kampus juga menjaga keamanan gedung-gedung tingginya. Pernah ada satu kasus seorang mahasiswi menjatuhkan diri dari gedung bertingkat tinggi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pengelola pusat perbelanjaan dan pertokoan meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi peristiwa serupa.

“Pertokoan-pertokoan pun akan kami pastikan patroli, jangan sampai ada lagi yang bunuh diri di pertokoan,” tuturnya.