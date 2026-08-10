Walkot Farhan Ungkap Alasan Jukir Liar di Bandung Sulit Diberantas
jpnn.com, BANDUNG - Keberadaan juru parkir (jukir) liar di Kota Bandung semakin meresahkan masyarakat.
Di media sosial, banyak bermunculan opini masyarakat yang mengeluhkan keberadaan jukir liar di beberapa tempat, seperti mini market hingga kedai kopi.
Para tukang parkir itu bahkan jarang mematok tarif parkir kepada pengendara roda dua atau empat.
Normalnya di Bandung tarif parkir kendaraan sebesar Rp2 ribu untuk roda dua, dan mobil Rp5 ribu. Namun, di beberapa tempat tarifnya dinaikkan menjadi Rp3 ribu hingga Rp5 ribu untuk motor, dan belasan ribu untuk mobil.
Merespons keluhan masyarakat, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, permasalahan parkir masih jadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Menurutnya, profesi juru parkir hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri, umumnya tidak ada tukang parkir.
Proses perparkiran diatur secara mandiri menggunakan teknologi atau sistem otomatis.
Kata Farhan, karena kehadiran juru parkir sudah jadi budaya Indonesia, maka perlu pendekatan sosial budaya untuk penanganan jukir liar.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ungkap alasan kesulitan memberantas juru parkir liar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemkot Bandung Segera Bangun Ribuan PJU dan JPO di Jalan Soekarno-Hatta Bandung
- Ratusan Siswa SDN 026 Bojongloa Bandung 'Tergusur' Imbas Sengketa Lahan
- Soal Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau, Dedi Mulyadi Sentil Kelalaian Pemkot Bandung
- Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Pemkot Jaktim Sisir Parkir Liar Jalan Dewi Sartika
- Puluhan Motor yang Nekat Parkir Liar di Depan ITC Kuningan Diangkut Dishub Jaksel
- Pemkot Surabaya Tertibkan 63 Parkir Liar, Pengelola Wajib Berizin dan Terapkan Digitalisasi