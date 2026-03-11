Walkot Jakbar Tekankan Pentingnya Sinergi Untuk Perkuat Sistem Perlindungan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menghadiri acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta pada Selasa (10/3).

Acara yang diisi dengan silaturahmi dan diskusi singkat ini menjadi ajang untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan kalangan advokat di wilayah ibu kota.



Dalam kesempatan tersebut, Iin Mutmainnah menekankan secara tegas pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan para advokat dalam rangka memperkuat sistem perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, dengan fokus khusus pada kelompok perempuan dan anak.

Dia mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh KAI terhadap kedua isu tersebut, yang dinilai semakin krusial di tengah perkembangan berbagai tantangan sosial yang muncul di masyarakat saat ini.



"Saya sangat bersyukur karena perhatian terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu fokus yang akan dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia. Ini tentu sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan di masyarakat," ucap Iin.



Selain perempuan dan anak, Wali Kota juga menyampaikan bahwa kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus meliputi lanjut usia serta penyandang disabilitas.

Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok tersebut tidak dapat dilakukan secara tunggal, melainkan memerlukan dukungan regulasi yang kokoh serta kerja sama yang erat antar berbagai pihak terkait.



"Kalau sudah bicara kelompok rentan, di dalamnya ada anak, perempuan, lansia, dan juga disabilitas. Karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi perhatian bersama," jelasnya.



Iin berharap kolaborasi antara pemerintah daerah Jakarta Barat dan para advokat dapat terus diperkuat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, berbagai kebijakan serta langkah-langkah perlindungan hukum yang dirancang dapat benar-benar memberikan manfaat nyata dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.



Acara buka puasa bersama ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh penting, antara lain Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat Holi, Camat Grogol Petamburan beserta Wakil Camatnya, Kasubbag Urusan Pendidikan JB 2 Diding, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah Toni Sastra, serta Presiden KAI Nasrulah.

Sementara, Umar Abdul Azis, selaku Tokoh Pemuda Jakarta Barat sekaligus Wakil Ketua Kongres Advokat Indonesia menambahkan kegiatan buka bersama Ramadan yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia menjadi ajang penting bagi para pengacara dan pihak pemerintah kota untuk berkumpul dalam suasana kekeluargaan yang khas bulan suci.



Menurut Umar Abdul Azis, kegiatan ini tidak hanya bertujuan sebagai momen untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama pengacara, melainkan juga sebagai wadah untuk menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah kota Jakarta Barat.

"Kami ingin bersinergi dan bersilaturahmi secara langsung, guna menyamakan visi dan misi dalam rangka memberikan layanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat," ujarnya. (cuy/jpnn)