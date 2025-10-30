Walkot Pekanbaru Agung Temui Korban Serangan Gajah, Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan

jpnn.com - PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melihat langsung kondisi Citra, siswi kelas 2 SDN 128 Rantau Panjang di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.

Adapun Citra merupakan korban serangan gajah liar di Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Rumbai, pada Kamis (30/10) subuh.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Agung memastikan korban mendapat penanganan medis terbaik. Dia pun menegaskan bahwa biaya pengobatan akan ditanggung pemerintah.

“Saya langsung koordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit agar pasien segera ditangani karena kondisinya butuh penanganan cepat,” ujar Wali Kota Agung saat ditemui di RSUD Arifin Achmad.

Menurut dia, keluarga korban dalam keadaan panik dan kebingungan setelah insiden tragis tersebut. Oleh karena itu, dia juga memanggil kepala PMI Kota Pekanbaru untuk memastikan ketersediaan darah bagi korban.

“Ini keluarga sederhana, mereka punya empat anak. Anak yang jadi korban usianya delapan tahun. Sekarang kami bantu semampunya, terutama soal kebutuhan darah dan perawatan medis,” ungkapnya.

Wali Kota Agung Nugroho mengakui kawasan tersebut memang merupakan jalur lintasan gajah liar, namun kini hewan-hewan itu sudah mulai naik ke area permukiman warga.

“Kami akan segera koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan pawang gajah di lokasi. Kami ingin memastikan jalur lintasan gajah ini bisa dikendalikan agar tidak menimbulkan korban lagi,” katanya.