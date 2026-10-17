Wamen Angga Raka Cek Program MBG Grab-OVO di SKhN, Begini Hasilnya

jpnn.com, JAKARTA - Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo Tinjau Pemanfaatan Teknologi End-to-End dan AI dalam Program MBG CSR Swasta Grab-OVO.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia Angga Raka Prabowo meninjau langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Grab-OVO di Sekolah Khusus Negeri (SKhN) 01 Tangerang Selatan beberapa waktu lalu.

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung bagaimana teknologi digital dimanfaatkan di setiap tahapan program, mulai dari makanan diproduksi oleh mitra UMKM, diantar mitra pengemudi, hingga diterima oleh para siswa di sekolah.

Diketahu, program MBG Grab-OVO adalah inisiatif tanggung jawab sosial (CSR) yang sepenuhnya didanai oleh sektor swasta, yakni dana CSR Grab-OVO bersama dukungan berbagai mitra swasta yang bersifat nirlaba.

Program itu dirancang untuk melengkapi program MBG nasional dengan menitikberatkan pada keamanan pangan, tata kelola yang akuntabel, serta pemberdayaan UMKM lokal dan mitra pengemudi.

Wamenkomidigi mengapresiasi langkah yang diambil Grab-Ovo untuk menjalankan aksi sosial demi membantu program pemerintah.

Menurut dia, kegiatan ini bukti sinergi bahwa program MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi pelaku usaha di Indonesia.

Sebelum diberikan kepada siswa, Angga Raka melihat langsung makanan yang disajikan oleh perusahaan transportasi online itu.