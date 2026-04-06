menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wamen Christina Bahas Lonjakan Visa Pekerja Migran ke Turki, Dorong Solusi Konkret Gandeng Kemlu

Wamen Christina Bahas Lonjakan Visa Pekerja Migran ke Turki, Dorong Solusi Konkret Gandeng Kemlu

Wamen Christina Bahas Lonjakan Visa Pekerja Migran ke Turki, Dorong Solusi Konkret Gandeng Kemlu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wamen Christina bertemu Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Küçükcan serta Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Grata Endah Werdaningtyas di Kantor Kemenlu, Senin (6/4/2026). Foto: Humas P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mencari solusi atas meningkatnya permohonan visa kerja bagi pekerja migran Indonesia ke Turki.

Upaya tersebut ditindaklanjuti Wamen Christina lewat pertemuan dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Küçükcan serta Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Grata Endah Werdaningtyas, di Kantor Kemenlu, Senin (6/4/2026).

Dia mengatakan permohonan visa kerja ke Turki meningkat signifikan setahun terakhir.

Baca Juga:

"Permohonan visa kerja untuk pekerja migran Indonesia ke Turki meningkat cukup tajam, bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya,” ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Dubes Talip, pada periode November 2024 hingga April 2025 tercatat sekitar 6.700 aplikasi visa kerja.

Sementara pada periode yang sama November 2025 hingga April 2026, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 12.000 aplikasi, dengan 6.500 di antaranya masih dalam proses.

Baca Juga:

Menurut Wamen Christina, peningkatan ini perlu direspons dengan langkah strategis agar proses penempatan tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan bagi pekerja migran Indonesia.

Melalui fasilitasi Kemlu, lanjut dia, pemerintah Indonesia dan Turki juga telah memiliki kerja sama lewat joint working group di bawah kerangka nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati.

Wamen P2MI Christina Aryani mencari solusi atas meningkatnya permohonan visa kerja bagi pekerja migran Indonesia ke Turki.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI