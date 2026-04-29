menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wamen Christina Bahas Penguatan Jaminan Sosial Pekerja Migran Lewat Sinergi BPJS Ketenagakerjaan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani melakukan pertemuan dengan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho untuk berdialog dalam rangka memperkuat pelindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, Selasa (28/4/2026).

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani melakukan pertemuan dengan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho untuk berdialog dalam rangka memperkuat pelindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Wamen Christina menegaskan jaminan sosial merupakan bagian penting dari pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Negara berupaya memberikan pelindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia, termasuk melalui penguatan skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang adaptif,” kata Wamen Christina di Kantor Kementerian P2MI.

Baca Juga:

Christina mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri KP2MI sebagai penyempurnaan regulasi, termasuk penyesuaian manfaat, besaran premi, serta perluasan cakupan pelindungan bagi pekerja migran.

"Kami juga membahas penguatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian, fleksibilitas masa kepesertaan, integrasi sistem antara SiskoP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan, serta perluasan layanan,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Kementerian P2MI dan BPJS Ketenagakerjaan juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada calon pekerja migran, agar memahami manfaat kepesertaan jaminan sosial sejak sebelum penempatan.

Baca Juga:

"Kami ingin memastikan setiap pekerja migran Indonesia terlindungi, serta memiliki rasa aman dalam bekerja di luar negeri,” ujar Christina Aryani.(fri/jpnn)

WamenP2MI Christina Aryani berdialog dengan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho guna memperkuat pelindungan jaminan sosial pekerja migran.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI