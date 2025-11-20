Wamen Christina Bersama P3MI Bahas Peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Turki

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani berdialog bersama beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk membahas persiapan dan strategi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Turki.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian P2MI itu dihadiri P3MI yang mewakili kerja sama dengan enam agensi di Turki (Turkiye) dengan total job order terverifikasi sebanyak 10.925 orang.

Wamen Christina dalam arahannya menekankan P3MI untuk memastikan calon pekerja migran memahami secara jelas durasi kontrak kerja yang bersifat musiman (seasonal) atau maksimal delapan bulan, terlepas dari durasi visa yang berlaku hingga satu tahun.

Baca Juga: Megawati Turun Langsung Urus Pemulangan Pekerja Migran Indonesia di Rusia

Dia juga mengingatkan seluruh pekerja migran yang telah mendapatkan persetujuan job order, wajib tiba di Turkiye sebelum April 2026, mengingat musim kerja sektor pariwisata berlangsung dari April hingga November.

“Penempatan musiman ke Turkiye ini harus dipastikan berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pekerja migran kita harus memahami betul kontrak, hak, dan kewajibannya sebelum berangkat," tega Christina, Kamis (20/11/2025).

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turkiye, Indonesia merupakan negara penyumbang pekerja asing terbesar ke-7 dengan 8.930 izin kerja baru pada 2024, atau naik 59,26 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara data KBRI Ankara mencatat hingga 25 Oktober 2025 telah menerima 30.870 demand letter, dengan 16.415 di antaranya telah disetujui dan 14.455 lainnya sedang diverifikasi dan ditargetkan rampung pada November 2025.

Adapun permintaan terbesar berasal dari sektor pariwisata dan perhotelan, dengan profesi waiter, kitchen helper, house keeping, spa therapist, cook, hingga general hotel worker serta sektor agrikultur.