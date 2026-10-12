Wamen Christina & Pemkot Bandung Jajaki Peluang Kerja Sama demi Pekerja Migran di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, untuk memperluas peluang penempatan pekerja migran Indonesia di Jepang, khususnya di sektor terampil seperti caregiver dan konstruksi.

Hal itu dibahas dalam pertemuan Wamen Christina dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Pendopo Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/10/2026).

“Bandung memiliki potensi menjadi salah satu sumber tenaga kerja terampil yang dapat mengisi kebutuhan pasar kerja Jepang,” katanya.

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Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kerja sama yang telah terjalin antara Kota Bandung dan sejumlah kota di Jepang, utamanya Kawasaki dan Hamamatsu.

Menurutnya, peluang kerja di Jepang perlu diimbangi dengan penyiapan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja.

Wamen Christina menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar pekerja migran dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

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Bentuk intervensi yang diberikan pemerintah mencakup pelatihan kompetensi teknis, pelatihan bahasa Jepang, hingga sertifikasi.

“Nantinya, skema pelatihan dapat disesuaikan, baik berupa pelatihan tunggal maupun paket terpadu yang menggabungkan kompetensi teknis, kemampuan bahasa, dan sertifikasi,” ujar politikus Partai Golkar ini.