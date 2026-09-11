Wamen Christina Dorong Pemkab Padang Pariaman Manfaatkan Program SMK Go Global

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menerima audiensi Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat John Kenedy Azis di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja luar negeri bagi generasi muda sekaligus potensi Padang Pariaman dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia terampil.

Wamen Christina mengatakan Pemerintah Padang Pariaman dapat memanfaatkan program SMK Go Global untuk meningkatkan kompetensi, upskilling, dan membuka akses penempatan ke luar negeri secara aman, prosedural, dan terlindungi.

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“Kami tadi petakan apa yang menjadi minat masyarakat di sana, sehingga bisa lebih mengerucut dan sesuai antara minat dan demand,” katanya.

Menurutnya, link and match antara kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, minat masyarakat, dan ketersediaan lembaga vokasi menjadi kunci dari program itu.

“Harapan saya, lebih banyak masyarakat Padang Pariaman dapat mengikuti Batch 2 SMK Go Global yang kita mulai pada minggu ketiga September,”ungkap politikus Partai Golkar ini.

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Kementerian P2MI, tambah dia, terbuka untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.

“Yang kita bangun bukan sekadar keberangkatan ke luar negeri, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berangkat melalui prosedur yang benar, dan mendapatkan pelindungan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga kembali ke daerah asal,” tambah Christina Aryani.