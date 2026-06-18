Wamen Christina Gandeng Bappenas Matangkan SMK Go Global dan Jalur Vokasi ke Jerman

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, beserta jajaran, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan keduanya ini untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan Program SMK Go Global dan pengembangan jalur vokasi internasional menuju pasar kerja luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Wamen Christina membahas penyesuaian kebutuhan tenaga kerja (demand) dari negara tujuan dengan ketersediaan sumber daya manusia (supply) di dalam negeri.

"Selain itu, dibahas pula mekanisme pemilihan lembaga pelatihan yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program SMK Go Global,” katanya di Kantor Kementerian P2MI.

Wamen Christina menegaskan, Program SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara terukur dan tepat sasaran guna meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.

"Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, kita ingin memastikan seluruh prosesnya berjalan dengan baik, mulai dari penyesuaian kebutuhan pasar kerja, kualitas pelatihan, hingga kesiapan para peserta agar program ini sukses dan memberikan manfaat nyata,” kata legislator Partai Golkar itu.

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"Sinergi antara Kementerian P2MI dan Bappenas menjadi penting untuk memastikan program tersebut didukung perencanaan yang matang dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global yang terus berkembang,” ujar Wamen Christina.

Selain SMK Go Global, Wamen Christina juga menyampaikan rencana pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian P2MI, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).