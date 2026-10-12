Wamen Christina: KemenP2MI Perluas Akses Kesehatan Mental Pekerja Migran Lewat Layanan Telekonseling Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengatakan kesehatan mental menjadi bagian penting dari pelindungan pekerja migran.

Menurutnya, pelindungan pekerja migran tidak hanya mencakup aspek fisik dan hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan emosional, terutama ketika mereka menghadapi tekanan selama bekerja jauh dari keluarga dan Tanah Air.

"Perhatian terhadap kesehatan mental juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelindungan pekerja migran. Kita perlu memastikan pekerja migran memiliki akses ketika menghadapi persoalan yang memengaruhi kondisi psikologis dan emosional mereka,” ujar Wamen Christina saat kick off Layanan Telekonseling bagi Pekerja Migran Indonesia, Senin (12/10/2026).

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Layanan telekonseling ini hadir untuk memperluas akses dukungan kesehatan mental bagi pekerja migran di berbagai negara penempatan.

Mengusung tema “Dengarkan Ceritanya, Kuatkan Langkahnya: Dukungan Nyata untuk Kesehatan Mental Pekerja Migran”, telekonseling ini menyediakan dukungan psikologis sesuai kebutuhan, edukasi kesehatan mental, serta arahan mengenai langkah yang dapat dilakukan pekerja migran menghadapi persoalan yang dialami.

Layanan telekonseling dapat diakses secara gratis melalui nomor 0811-8080-141. Nantinya, pekerja migran terlebih dahulu mengisi data diri atau self-screening dan menyampaikan persetujuan untuk mengikuti layanan.

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Selanjutnya, pekerja migran dapat memilih jadwal konseling dan mengikuti sesi secara virtual bersama psikolog berizin praktik dan jika diperlukan, terdapat akses atau rujukan untuk penanganan lebih lanjut.

“Setiap pekerja migran memiliki cerita, perjuangan, harapan, dan tantangannya masing-masing. Melalui layanan ini, kami ingin menghadirkan ruang yang aman dan nyaman agar pekerja migran dapat menyampaikan apa yang mereka rasakan, didengarkan tanpa dihakimi, serta mendapatkan dukungan dari tenaga profesional,” ujar politikus Partai Golkar ini.