Wamen Dzulfikar Melepas 271 Pekerja Migran ke Korea Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar melepas penempatan 271 Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar), Depok, Senin (26/10/2026).

Dalam arahannya, Wamen Dzulfikar mengingatkan para Pekerja Migran bahwa keberangkatan mereka tidak hanya membawa cita-cita pribadi, tetapi juga harapan keluarga dan bangsa Indonesia. Karena itu, kesempatan bekerja di luar negeri harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab.

“Harapan besar dari bangsa Indonesia itu ada di pundak dan di dada adik-adik sekalian,” ujar Dzulfikar.

Dia menjelaskan Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar.

Menurut dia, pengalaman Korea Selatan dalam memanfaatkan bonus demografi dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dzulfikar berharap para Pekerja Migran dapat menyerap ilmu, keterampilan, dan pengalaman selama bekerja di Korea Selatan.

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Pengetahuan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Indonesia setelah mereka kembali ke Tanah Air.

“Ambil ilmu yang ada, dapat di Korea Selatan itu, dan kembali ke Indonesia membangun bangsa kita ini, menyelamatkan masa depan Indonesia,” tuturnya.