Wamen Dzulfikar Melepas 37 Pekerja Migran Indonesia Program SMK Go Global ke Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla melepas 37 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) peserta Program Peningkatan Kapasitas dalam rangka mendukung SMK Go Global di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Para Calon Pekerja Migran tersebut dipersiapkan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Mechanical Machinery Assemblers. Mereka mendapatkan peningkatan kapasitas berupa sertifikasi bahasa Inggris yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bahasa Inggris.

Program tersebut dilaksanakan melalui P3MI PT Al Wihdah Jaya Sentosaa. Dari 37 CPMI peserta program, sebanyak 22 orang dijadwalkan mengikuti Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) di BP3MI DKI Jakarta pada 25 September 2026, sedangkan 15 orang lainnya telah mengikuti OPP di P4MI Bekasi.

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Dalam kesempatan tersebut, Wamen Dzulfikar berpesan kepada para Calon Pekerja Migran yang akan bekerja di luar negeri untuk tidak hanya berorientasi pada pekerjaan dan penghasilan.

Dia meminta mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibawa pulang ke Indonesia.

“Serap sebanyak-banyaknya teknologi, serap sebanyak-banyaknya ilmu yang ada di luar negeri,” ujar Wamen Dzulfikar saat melepas CPMI peserta program SMK Go Global di BP3MI DKI Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Wamen Dzulfikar bilang, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri dapat menjadi modal bagi Indonesia menghadapi perubahan struktur demografi pada masa mendatang.

Dia mengatakan dunia saat ini secara perlahan akan menghadapi kondisi aging population atau meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia dibandingkan penduduk usia muda. Wamen Dzulfikar mencontohkan kondisi yang saat ini dihadapi sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.