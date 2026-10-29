Wamen Ekraf Apresiasi JCI Batavia dan Smesco Dorong Pelaku UMKM Bersaing di Global

jpnn.com, JAKARTA - Junior Chamber International (JCI) Batavia berkolaborasi dengan SMESCO Indonesia menyelenggarakan JCI Batavia X SMESCO UMKM Business Summit 2026 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis (29/10).

Forum lintas sektor itu mempertemukan para pelaku UMKM dengan pimpinan bisnis, pemerintah, lembaga keuangan, inovator, dan komunitas kewirausahaan untuk terhubung dalam membangun usaha yang tangguh dan kompetitif.

Local President JCI Batavia Allana Abdullah mengungkapkan sinergi lintas pihak menjadi modal penting untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan agar UMKM Indonesia berkembang secara profesional, memperluas pasar, dan berperan lebih besar dalam rantai nilai ekonomi nasional maupun global.

Allana menyebut UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia sekaligus membuka lapangan kerja.

"Kami berharap forum ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peluang kolaborasi, dan langkah nyata yang membantu UMKM naik kelas dan pemimpin muda berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Allana.

Melalui kemitraan strategis dan jejaring bisnis itu, pelaku usaha didorong meningkatkan kualitas, standardisasi, pemanfaatan teknologi, hingga pemenuhan kebutuhan pasar luas agar beralih menjadi bisnis yang berkelanjutan.

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”Kami harus membantu UMKM tumbuh besar, tetapi untuk besar semangat saja tidak cukup, perlu akses, pasar, teknologi dan koneksi," ujar Allana

Konferensi ini menjadi ruang saling berbagi pandangan mengenai perluasan akses pasar ekspor, inovasi nyata bagi masyarakat, etika bisnis berkelanjutan, serta adopsi teknologi AI dalam operasional bisnis modern.