menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wamen HAM: Indonesia Emas 2045 Tak Cukup Hanya Kejar Pertumbuhan Ekonomi

Wamen HAM: Indonesia Emas 2045 Tak Cukup Hanya Kejar Pertumbuhan Ekonomi

Wamen HAM: Indonesia Emas 2045 Tak Cukup Hanya Kejar Pertumbuhan Ekonomi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan penghormatan HAM harus menjadi fondasi pembangunan Indonesia Emas 2045 dalam Dialog Nasional Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Sabtu (31/10). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan penghormatan hak asasi manusia harus menjadi fondasi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan Mugiyanto dalam Dialog Nasional Menuju Satu Abad Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Sabtu (31/10).

“HAM perlu menjadi etika yang hidup di segala lingkungan,” kata Mugiyanto dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Minggu (1/11).

Baca Juga:

Menurut Mugiyanto, penghormatan terhadap HAM tidak cukup diwujudkan melalui peraturan dan kelembagaan. Prinsip tersebut harus tercermin dalam perilaku masyarakat, kebijakan, serta penyelenggaraan negara.

Dia juga mengajak masyarakat berperan aktif menolak diskriminasi, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan keadilan, dan mendorong pertanggungjawaban negara.

Mugiyanto menilai Indonesia memiliki peluang berkontribusi dalam perkembangan pemikiran HAM dunia. Namun, kepercayaan internasional harus dibangun melalui gagasan dan praktik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

“Kiblat HAM dunia bukan gelar yang kita berikan kepada diri sendiri. Ia merupakan kepercayaan yang diperoleh ketika pemikiran kita layak dirujuk dan praktik kita dapat dipercaya,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi Frans Magnis-Suseno menyoroti pentingnya keadilan sosial dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menegaskan penghormatan HAM harus menjadi fondasi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI