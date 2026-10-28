menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wamen HAM Ingatkan Risiko Salah Sita dalam RUU Perampasan Aset

Wamen HAM Ingatkan Risiko Salah Sita dalam RUU Perampasan Aset

Wamen HAM Ingatkan Risiko Salah Sita dalam RUU Perampasan Aset
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin, dalam diskusi publik bertajuk “HAM dan RUU Perampasan Aset” yang diselenggarakan Center for Social Transformation Studies (CENTRIS) di Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). Foto: source for jpnn

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat pemberantasan kejahatan dan korupsi sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara.

Hal tersebut disampaikan Mugiyanto saat menjadi pembicara utama dalam diskusi publik bertajuk “HAM dan RUU Perampasan Aset” yang diselenggarakan Center for Social Transformation Studies (CENTRIS) di Yogyakarta, Rabu (28/10).

Mugiyanto mengatakan, RUU Perampasan Aset diperlukan agar negara memiliki instrumen hukum untuk memulihkan hasil kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus disertai perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM.

Baca Juga:

“Negara hukum tidak hanya diuji ketika berhasil menghukum yang bersalah, tetapi juga ketika mampu melindungi yang tidak bersalah dari kekeliruan negara,” ujarnya.

Pembahasan RUU Perampasan Aset kini memasuki tahap penting setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mempercepat penyelesaiannya.

DPR RI menetapkan RUU tersebut sebagai usul inisiatif pada 6 Oktober 2026, kemudian Komisi III DPR membentuk panitia kerja pada 26 Oktober 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menargetkan RUU tersebut rampung paling lambat 15 Desember 2026.

Baca Juga:

Menurut Mugiyanto, hukuman pidana tidak selalu menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan karena aset hasil tindak pidana masih dapat disimpan, dialihkan, atau dinikmati pihak lain.

Dia mencontohkan capaian pemulihan aset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai Rp1,531 triliun sepanjang 2025.

Wamen HAM mengingatkan RUU Perampasan Aset harus mencegah salah sita dan melindungi hak warga negara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI