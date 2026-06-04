Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Begini Reaksi Istana
jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Prasetyo mengaku prihatin lantaran adanya dua pejabat pemerintahan yang ditahan oleh KPK maupun Kejaksaan Agung.
“Sesungguhnya, ya, hari ini kita sangat-sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan,” ucap Pras dalam pesan singkatnya, pada Kamis (4/6).
Walau begitu, pemerintah khususnya pihak Istana menghormati seluruh proses yang saat ini dilakukan aparat hukum.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK,” kata dia.
Dia pun kembali mengingatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agak para pejabat tidak coba-coba terlibat dalam kasus korupsi.
“Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tuturnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh penyidik KPK. Simak pernyataannya.
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