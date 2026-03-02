Wamen Irene Umar: Malaka Books Gebrakan Strategis yang Lahir dari Cinta pada Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Cania Citta dan Abigail Limuria secara resmi meluncurkan penerbit yang bernama Malaka Books di Citywalk Sudirman, Jakarta, Minggu (15/2) lalu.

Acara peluncuran bertajuk Malaka Books Grand Launch itu dihadiri oleh hampir 1.000 orang dan diisi oleh beberapa tokoh berpengaruh, seperti Ferry Irwandi (Co-founder Malaka), Coki Pardede (Komika dan Co-founder Malaka), serta Sabda PS (Co-founder Zenius).

Selain itu, ada juga sejumlah tokoh publik yang hadir sebagai undangan dalam acara tersebut, antara lain Anies Baswedan, Tom Lembong, Deddy Corbuzier, Masyita Crystallin, dan Ketua Iluni Universitas Indonesia Pramudya Oktavinanda.

Malaka Books mendapat sambutan positif dari banyak pihak, termasuk dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar.

Surat dari Wakil Menteri Irene Umar dalam Rangka Merayakan Peluncuran Malaka Books

Dalam suratnya, Wamen Irene mengaku sudah lama mengikuti pergerakan yang disebutnya sebagai ‘Malaka Collective Movement’.

"Mereka (Malaka Books) mengingatkanku kepada sebuah quote dari pendiri bangsa kita, Ir. Soekarno: Berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mereka adalah 1 dari 10 pemuda yang saya tunggu-tunggu," tulis dia.

Menurut Irene, pemuda-pemudi Indonesia adalah pemegang kunci untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. "Cinta dan passion terhadap negara ini yang tidak bisa terbeli dengan any fame or fortune," tutur dia.