Wamen Isyana Dikabarkan Jafi Wakil Ketua Umum PSI

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Foto: dokumentasi Kemendukbangga

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pelantikan pengurus DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka dikabarkan akan mendapatkan menduduki posisi wakil ketua umum.

Sebelumnya, wakil menteri kependudukan dan pembangunan keluarga itu merupakan bagian dari Dewan Pembina.

Terkait kabar tersebut, Politikus PSI Agus Herlambang tidak mau buka suara. Dia meminta masyarakat untuk bersabar.

"Pelantikannya kan sebentar lagi. Makanya kita tunggu pengumumannya dari Mas Kaesang langsung," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (26/9).

Selain itu, PSI dikabarkan mendapatkan dukungan baru dari tokoh nasional yang akan bergabung.

Kabarnya Ahmad Ali Cs akan memperkuat jajaran partai berlambang gajah tersebut.

Soal kabar bergabungnya Ahmad Ali Cs, politikus PSI, Andy Budiman meminta menunggu saat pelantikan pengurus DPP PSI.

"Tunggu saja. Nanti saat pelantikan kita lihat," katanya saat dihubungi wartawan. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

