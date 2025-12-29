Wamen Komdigi Ungkap Jaringan Telekomunikasi di Aceh Tamiang Sudah Pulih 70 Persen
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa perbaikan fasilitas medis, seperti rumah sakit dan Puskesmas, akan masuk dalam penanganan prioritas pasca-bencana di Aceh. Menurut Nezar, percepatan penanganan fasilitas kesehatan ini sangat mendesak, karena menyangkut keselamatan warga terdampak bencana.
Pemerintah melakukan langkah pembersihan di lokasi terdampak, hingga perbaikan alat medis agar dapat beroperasi normal segera. Selain itu, perbaikan jaringan telekomunikasi di Aceh Tamiang pasca-bencana juga menjadi perhatian. Nezar memastikan ketersediaan konektivitas di fasilitas-fasilitas krusial telah mencapai kurang lebih 70 persen.
“Alhamdulillah perbaikannya sudah mulai progresif. Saat ini uptime untuk jaringan telekomunikasi di Aceh Tamiang mencapai kurang lebih 70 persen dan kami coba terus jaga agar bisa stabil ke depannya,” kata Nezar seusai meninjau RSUD Aceh Tamiang, dikutip Senin (29/12).
Nezar mengatakan bahwa Kementerian Komdigi bersama operator seluler terus memperbaiki Base Transceiver Station (BTS) terdampak. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian komdigi dan Kementerian Kesehatan juga menyiapkan layanan konektivitas darurat berbasis satelit untuk mendukung komunikasi di titik layanan kesehatan.
“Sesuai dengan tupoksi Kemkomdigi, kami coba memberikan penguatan di jaringan telekomunikasi, dan sudah ada beberapa instalasi yang dipasang, termasuk Starlink. Kami juga berkoordinasi dengan opsel untuk memulihkan BTS di sekitar rumah sakit,” ungkapnya.
Dia mengatakan percepatan pemulihan sarana telekomunikasi di bidang kesehatan menjadi salah satu permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
“Kami (bersama Menkes Budi Sadikin, red) berdiskusi untuk penguatan infrastruktur telekomunikasi. Kami juga siap mendukung koneksi interoperabilitas antarinstansi agar pekerjaan pemulihan di Kabupaten Aceh Tamiang bisa dipercepat,” ujar Nezar.
Sementara itu, Budi Gunadi menyampaikan pemerintah memfokuskan pemulihan seluruh rumah sakit dan Puskesmas terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Wamen Komdigi Nezar Patria mengungkap bahwa jaringan telekomunikasi di Aceh Tamiang, Aceh, sudah pulijh 70 persen.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tanggapi Pengibaran Bendera GAM, Hasto PDIP Singgung Percepatan Penanganan Bencana di Aceh
- Prabowo Berikan Tenggat Sebelum Tahun Baru untuk Pemulihan Sumatra
- 3.000 ASN Jadi Sukarelawan Bencana Banjir di Aceh
- Danantara Percepat Pembangunan 120 Unit Huntara di Aceh Tamiang
- Berikut Ini Lokasi Donasi QRIS untuk Korban Sumatra Saat Malam Tahun Baru
- Warga Aceh Harus Bersabar, 224 Desa Belum Teraliri Listrik