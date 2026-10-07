Wamen LH Siapkan Jurus Permanen Lawan Karhutla di Sumsel

jpnn.com - Pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) dengan menjaga kawasan gambut tetap basah selama musim kemarau.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengatakan penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul.

Upaya pencegahan harus dilakukan dengan memastikan ketersediaan air di kawasan gambut yang rawan terbakar.

Salah satu skema yang didorong yakni membangun sekat kanal dan memasukkan kembali air dari sungai ke kanal-kanal di kawasan konsesi.

Pemerintah akan memetakan lokasi yang membutuhkan pompa maupun infrastruktur pembahasan gambut.

"Biasanya kalau kanal itu artinya dari gambut ke sungai, ini di balik dengan pompa-pompa sentrifugal," ujar Diaz saat kunjungan kerja ke Palembang, Rabu (7/10/2026).

Menurut Diaz, pemerintah bersama perusahaan akan menentukan titik-titik yang membutuhkan infrastruktur tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menyiapkan petunjuk teknis agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Ia menegaskan, langkah tersebut ditujukan untuk mengatasi persoalan karhutla secara berkelanjutan.