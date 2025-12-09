menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Wamen PKP Kembali Sentil BP Tapera Soal Sistem Antrean Rumah Subsidi

Wamen PKP Kembali Sentil BP Tapera Soal Sistem Antrean Rumah Subsidi

Wamen PKP Kembali Sentil BP Tapera Soal Sistem Antrean Rumah Subsidi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengaku kecewa dengan kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). 

Fahri Hamzah menyoroti lembaga tersebut yang dinilai belum disiplin dalam membangun sistem antrean perumahan bagi masyarakat.

Dia menyebut perencanaan di BP Tapera sering kali bersifat dadakan tanpa desain jangka panjang yang pasti. 

Baca Juga:

"Tapera termasuk yang saya sering kritik, karena dia tidak membangun antrean yang baik. Selalu tiba masa, tiba akal, tetapi tidak mendesain rencana antrean perumahan yang baik," kata Fahri Hamzah dalam agenda BIG Conference, di Jakarta Selatan, dikutip Selasa (9/12).

Beberapa bulan lalu, Fahri juga sempat mengritik kinerja BP Tapera karena memberikan kuota rumah bersubsidi berdasarkan profesi, padahal seharusnya didasarkan pada urutan data keanggotaan.

Menurut Fahri, anggota Tapera idealnya bisa mendapatkan akses rumah bersubsidi setelah menjadi anggota dan mengantre minimal selama 12 bulan. 

Baca Juga:

Sistem antrean yang adil dinilai mutlak diperlukan agar tidak ada penyerobotan hak.

Masalah lain yang menjadi sorotan yakni, ketiadaan pihak penjamin serapan atau offtaker dari sisi pemerintah. 

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, kembali menyentil kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI