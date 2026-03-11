Wamenaker Afriansyah Ajak Kejati Sumut Bersinergi dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial
jpnn.com, MEDAN - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejati Sumut).
Kedatangan Wamenaker Afriansyah untuk membahas sinergi strategis penegakan hukum pidana sosial dan ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar pelaksanaan kerja sosial tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum, tetapi juga memberi manfaat sosial yang lebih luas melalui pelatihan kerja.
Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker Afriansyah dan Kepala Kejati Sumut Harli Siregar membahas sejumlah isu penting terkait ketenagakerjaan dan penegakan hukum, termasuk peluang membangun kerja sama yang lebih konkret.
Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan pendekatan yang tidak berhenti pada aspek sanksi, tetapi juga membuka ruang pembinaan yang memberi keterampilan dan nilai tambah.
Menurut Wamenaker Afriansyah, sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan penting diperkuat agar kebijakan yang bersentuhan dengan aspek hukum juga dapat menghadirkan manfaat sosial yang nyata.
Koordinasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.
