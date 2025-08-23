Wamenaker Noel Berharap Amnesti dari Prabowo, Istana Merespons Begini, Hmmm
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons permintaan amnesti dari Wamenaker Immanuel Ebenezer setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hasan Nasbi???? menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan membela bawahannya yang terlibat kasus korupsi.
Presiden Prabowo, Hasan melanjutkan, dalam 10 bulan terakhir, rutin mengingatkan jajarannya termasuk menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak sekali-kali berani korupsi.
"Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi, kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegakan hukum," kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.
Hasan kemudian mengajak masyarakat untuk menantikan proses hukum yang dihadapi Immanuel Ebenezer alias Noel terkait kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
"Dalam hal ini kami ikuti saja proses hukum, biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang," kata Hasan Nasbi.
Hasan kemudian menekankan Presiden Prabowo sangat serius dalam komitmen dan aksinya memberantas korupsi.
"Presiden selama 10 bulan ini, setiap saat memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat, dan jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya Presiden sangat serius," ujar Hasan Nasbi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi merespons permintaan amnesti dari Immanuel Ebenezer setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan ditahan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wamenaker Immanuel Ebenezer Memalukan, Lemkapi Dorong Hukuman Berat
- Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Menkes Budi Sedih, tetapi Ingat Pesan Presiden
- Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Sertifikasi K3 Gratis
- KPK Ungkap soal Ducati Biru Immanuel Ebenezer Dipasang Pelat Kosong, Oalah
- Daftar Nama Penerima Aliran Dana: Bobby Terbanyak, Immanuel Ebenezer Nomor 5
- Nasib Noel Tersangka Pemerasan, Prabowo Teken Surat Keputusan