Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Menkes Budi Sedih, tetapi Ingat Pesan Presiden

jpnn.com - BANDUNG- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin prihatin atas kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.

Wamenaker Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8) malam.

Adapun dengan kasus ini, Noel menjadi wakil menteri pertama dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terjerat korupsi.

Budi yang juga pembantu Presiden Prabowo itu ikut prihatin atas peristiwa yang menjerat salah satu rekannya itu.

Budi mengatakan, Presiden Prabowo sejak awal sudah mengingatkan jajarannya untuk bekerja dengan hati dalam melayani masyarakat.

Presiden juga mewanti-wanti pejabat publik untuk jangan terlibat perkara korupsi.

"Presiden sudah berkali-kali mengingatkan kami, jangan korupsi. Kami harus bekerja dengan baik dan menjaga uang masyarakat," kata Budi ditemui di Bandung, dikutip Sabtu (23/8).

Dia tak menampik bahwa ada perasaan sedih ketika melihat rekannya harus berurusan dengan hukum karena mencuri uang rakyat.