Wamenaker Tertangkap Tangan oleh KPK, Presiden Prabowo Bereaksi Begini

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyayangkan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK di tengah upaya pemerintah menggalakkan pemberantasan korupsi.

"Ya (Presiden Prabowo) menyayangkan, menyayangkan. Di tengah sudah berkali-kali diingatkan," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan bahwa salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah bekerja keras memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari para pejabat pemerintahan.

Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh anggota kabinet agar menjaga semangat antikorupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

"Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota Kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya," katanya.

Selain itu, kata Prasetyo, Kepala Negara juga meminta jajaran kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Jadi, dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari dari peringatan kepada kita semua," kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto sangat menyayangkan OTT yang dialami Wamenaker Immanuel Ebenezer di tengah semangat antikorupsi.

Sumber Antara
