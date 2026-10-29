Wamendagri Bima Ajak Anak Muda Aktif Berkontribusi untuk Masa Depan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda untuk menyuarakan gagasan dan mengambil peran dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan kontribusi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa.

“Kalau kata Mbak Sri Mulyani, 'Jangan pernah lelah...mencintai Indonesia'. Saya titip kepada teman-teman semua di sini, jangan pernah berhenti melontarkan gagasan dan bersuara,” ujar Bima saat menjadi penanggap dalam acara Pasar Gagasan Edisi Khusus Sumpah Pemuda yang berlangsung di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/10).

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Dia menekankan pentingnya membangun orkestrasi untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang gemilang.

Bima menceritakan pengalamannya mengikuti program Indonesian Future Leaders di Nanyang Technological University, Singapura, sekitar 18 tahun lalu.

Dalam program tersebut, dia bersama 17 peserta lainnya diajak membayangkan kondisi Indonesia 20 tahun mendatang, menentukan langkah untuk mencapainya, serta memahami peran masing-masing dalam mewujudkan masa depan tersebut.

Pengalaman itu mengajarkannya bahwa membayangkan masa depan tidak cukup hanya dengan merumuskan kondisi ideal.

Masyarakat juga perlu memikirkan strategi, mengambil peran, dan membangun kerja sama agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan.