menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Wamendagri Bima Arya Ajak Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin Siapkan Indonesia Emas 2045

Wamendagri Bima Arya Ajak Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin Siapkan Indonesia Emas 2045

Wamendagri Bima Arya Ajak Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin Siapkan Indonesia Emas 2045
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat berdiskusi dengan siswa program Sekolah Unggul Garuda Transformasi di lapangan upacara SMAN Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta, Rabu (28/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda mempersiapkan masa depan Indonesia melalui perencanaan yang matang, pengembangan diri, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial.

Pesan tersebut disampaikan Wamendagri Bima Arya saat berdiskusi dengan siswa program Sekolah Unggul Garuda Transformasi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10).

Wamendagri Bima Arya Ajak Siswa SMAN Unggulan MH Thamrin Siapkan Indonesia Emas 2045

Baca Juga:

Dalam diskusi yang berlangsung di lapangan upacara tersebut, Wamendagri Bima Arya mengajak para siswa membayangkan kondisi negeri ini 20 tahun mendatang, ketika cita-cita Indonesia Emas 2045 diharapkan terwujud.

Menurutnya, masa depan tersebut bukan lagi gambaran yang jauh, melainkan tujuan yang perlu dipersiapkan sejak sekarang.

"Kemajuan di Indonesia timur, barat, tengah semuanya sama. Itu adalah Indonesia 2045," katanya.

Baca Juga:

Bima juga mengenang pengalamannya mengikuti program Indonesian Future Leaders di Nanyang Technological University (NTU) belasan tahun lalu.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu pijakan baginya untuk mengajak generasi muda membayangkan peran Indonesia sebagai negara maju dalam bidang penelitian, inovasi, dan pemerataan pembangunan.

Ini pesan Wamendagri Bima Arya saat berdiskusi dengan siswa program Sekolah Unggul Garuda Transformasi di SMAN Unggulan MH Thamrin

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI