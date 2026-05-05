Wamendagri Bima Arya Apresiasi Inovasi Daerah, Tegaskan Pentingnya Kepemimpinan Adaptif

jpnn.com - BALIKPAPAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi berbagai inovasi daerah yang dilakukan pemda dalam menjawab tantangan pembangunan.

Bima juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global, nasional, hingga lokal.

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat membuka kegiatan di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan pada Selasa (5/5).

Wamendagri Bima Arya (tengah) pada sebuah kegiatan di Balikpapan, Selasa (5/5). Foto: Humas BSKDN

Dalam sambutannya, Bima Arya mengingatkan, kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya, mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Baca Juga: Wamendagri Minta Pemda Perkuat Ekosistem Inovasi Daerah Dongkrak Daya Saing Nasional

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur,” kata Bima.

“Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman kepala daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama kepala daerah langsung,” sambungnya.