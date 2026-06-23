Wamendagri Bima Arya Apresiasi PFmuda Cetak Agen Perubahan untuk Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasinya terhadap program Pertamina Foundation Muda (PFmuda) yang mendorong generasi muda menjadi agen perubahan.

PFmuda merupakan kompetisi inovasi proyek sosial dari Pertamina Foundation bagi generasi muda untuk mewujudkan ide-ide kreatif mereka menjadi sociopreneur yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Bima, generasi milenial dan generasi Z yang mendominasi postur demografi saat ini merupakan calon pemimpin yang akan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

"Pertamina Foundation menjadi part of our ikhtiar kita menuju Indonesia Emas 2045," kata Wamendagri Bima saat memberikan sambutan dalam kegiatan Link & Connect: Social Innovation for Change Maker di Ballroom MyPertamina, Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa (23/6).

Bima menyebut program yang dikembangkan Pertamina Foundation selaras dengan pemikiran sosiolog Anthony Giddens mengenai generasi kosmopolitan, yakni generasi yang bermental aktivis, berkeahlian global, dan berjiwa nasionalis.

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Sebab, di masa depan generasi yang akan menguasai panggung global adalah mereka yang kuat di tiga level tersebut: lokal, nasional, dan global.

Apalagi di tengah era disrupsi seperti saat ini, seseorang dituntut untuk mampu membaca tanda-tanda zaman.