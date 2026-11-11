Wamendagri Bima Arya Dorong Kedaulatan AI Diperkuat untuk Tingkatkan Layanan Publik

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, pemanfaatan AI perlu ditopang oleh penguatan ekosistem data dan infrastruktur digital agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menjadi keynote speaker dalam acara Merdeka AI Summit bertajuk 'Cloudeka Sovereign for Future Enterprise' di Sudirman Hall, Sequis Tower Lantai 2, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (11/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

Pesan tersebut disampaikan Wamendagri Bima saat menjadi keynote speaker dalam acara Merdeka AI Summit bertajuk 'Cloudeka Sovereign for Future Enterprise' di Sudirman Hall, Sequis Tower Lantai 2, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (11/11).

Wamendagri Bima menjelaskan, salah satu tantangan pemerintah daerah (Pemda) adalah membangun ekosistem yang mampu menghubungkan potensi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing wilayah.

Dalam konteks tersebut, data dan AI dibutuhkan untuk melakukan analisis, pemetaan, serta penyelarasan berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Baca Juga: Kemendagri Memperkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik hingga Pemerintah Desa

Menurutnya, saat ini sudah banyak instansi yang mulai memaksimalkan kolaborasi dalam pemanfaatan AI.

"Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi. Hari ini, kepala daerah harus bisa membaca tanda-tanda zaman ke depan. Harus bisa melihat peluang apa yang ada dan ruang apa yang diciptakan," katanya.