Wamendagri Bima Arya Dorong Percepatan Infrastruktur Nusa Penida

jpnn.com, NUSA PENIDA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan kunjungan kerja ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mematangkan konsep Green Island.

Kunjungan selama dua hari itu juga bertujuan menyelaraskan program pusat dan daerah di wilayah kepulauan tersebut.

Kedatangan Bima Arya disambut Bupati Klungkung I Made Satria bersama jajaran pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra dan Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana. Rombongan kemudian meninjau sejumlah lokasi strategis di Nusa Penida.

Pada hari pertama, Bima Arya meninjau destinasi wisata unggulan, seperti Pantai Kelingking, Broken Beach (Pasih Uug), serta Crystal Bay dan fasilitas SWRO Penida di Desa Sakti.

Hari kedua, kunjungan dilanjutkan ke Pasar Mentigi, RSUD Gema Santi, SWRO Ceningan, serta Jembatan Kuning yang menghubungkan Lembongan dan Ceningan.

Dalam pemaparannya, Bupati I Made Satria menyampaikan Pemkab Klungkung tengah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar melalui dukungan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah dan Air Minum.

Dia berharap kunjungan tersebut menghadirkan dukungan konkret dari pemerintah pusat mengingat Nusa Penida merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan tantangan geografis yang kompleks.

“Kami sangat berharap dukungan untuk perbaikan akses jalan induk menuju destinasi wisata di Nusa Penida. Selain itu, kebutuhan air bersih juga akan semakin meningkat seiring perkembangan sektor pariwisata,” ujar Satria.