Wamendagri Bima Arya Dorong Sekolah Rakyat Menjangkau Lebih Banyak Anak
jpnn.com, MALANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong perluasan jangkauan Sekolah Rakyat untuk membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk mereka yang sempat putus sekolah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat di kawasan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kota Malang.
Dorongan tersebut disampaikan Wamendagri Bima Arya setelah mendengar langsung latar belakang dan cita-cita para siswa.
Dia mengaku terharu melihat semangat mereka untuk menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi keluarga yang sulit.
Anak-anak tersebut tetap memiliki tekad untuk mengangkat derajat orang tua dan meraih cita-cita melalui pendidikan.
“Tadi saya terharu juga dengar tadi bapaknya buruh, orang tuanya meninggal, dan mereka bercita-cita untuk menaikkan derajat orang tuanya, ada yang cita-cita jadi tentara, ada yang jadi hakim,” ujar Bima saat mengunjungi sekolah tersebut, Rabu (21/10).
Semangat tersebut juga terlihat dari seorang anak yang ingin kembali bersekolah setelah hampir empat tahun putus sekolah.
Ini harapan yang disampaikan Wamendagri Bima Arya saat mengunjungi Sekolah Rakyat di kawasan BPSDM Provinsi Jawa Timur, Kota Malang
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