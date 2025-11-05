Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Kawal Program MBG hingga Sekolah Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengawal program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih hingga Sekolah Rakyat (SR).
"Ini adalah babak baru pengelolaan pemerintahan, cara baru pengelolaan pemerintahan, nanti insyaallah kita akan menemukan keseimbangan," kata Wamendagri Bima Arya saat memberi arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025 di Ruang Purnomo, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Eks Wali Kota Bogor itu mengatakan program strategis nasional menjadi modal untuk membangkitkan ekonomi daerah melalui kolaborasi antardaerah.
Wamendagri Bima mencontohkan kolaborasi dapat dilakukan dengan saling memasok kebutuhan bahan baku olahan untuk dapur MBG.
Dengan demikian, akan tercipta sinergi dan keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Diatur juga ke depannya perencanaannya yang lebih menguntungkan semua seperti apa," ujarnya.
Selain program nasional, Wamendagri Bima juga mengimbau kepala daerah untuk memperkuat kerja sama dalam menangani persoalan sampah, transportasi, dan kemacetan.
Ini arahan Wamendagri Bima Arya saat memberikan arahan kepada 25 kepala daerah peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Lemhanas
