Wamendagri Bima Arya Tegaskan Kepercayaan Masyarakat Modal Utama Kepala Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Keberhasilan kepemimpinan tidak cukup diukur dari capaian program dan prestasi administratif, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

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Hal tersebut disampaikan Wamendagri Bima saat memberikan sambutan pada Forum Diseminasi Studi Pembelajaran Penjabat Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pilkada Serentak dalam Isu Layanan Dasar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (29/10).

Lebih lanjut, Wamendagri Bima mengingatkan kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui besarnya anggaran, kecakapan politik, maupun pencapaian administratif. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi antara kebijakan, kinerja pemerintah, dan pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan.

“Satu hal yang tidak ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), satu hal yang tidak pernah ditulis di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yaitu kepercayaan atau trust. Ini adalah modal utama,” jelasnya.

Kepercayaan ini dibutuhkan kepala daerah termasuk yang berstatus penjabat.

Wamendagri Bima Arya pun menyoroti tantangan yang dihadapi penjabat kepala daerah, mulai dari persoalan legitimasi politik, ketidakpastian masa jabatan, hingga kebutuhan beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial setempat.