Wamendagri Bima Dorong Kepala Daerah Perkuat Visi Pembangunan dan Pelayanan Publik

jpnn.com, BADUNG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengajak kepala daerah memperkuat visi kepemimpinan yang selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Upaya tersebut dinilai penting agar program pembangunan di daerah berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bima pada kegiatan Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif yang berlangsung di Swiss-Belresort Pecatu, Badung, Bali, Selasa (3/116).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

Wamendagri Bima menekankan kepemimpinan daerah tidak cukup hanya memiliki visi yang baik, tetapi juga harus mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang konkret.

Bima menambahkan, kemampuan dalam menentukan prioritas perlu dimiliki oleh kepala daerah. Hal itu khususnya dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta keselarasan dengan agenda pembangunan pemerintah pusat.

Dengan demikian, pelaksanaan program di daerah dapat berjalan lebih efektif dan tidak sekadar berorientasi pada banyaknya kegiatan.

Bima juga menekankan pentingnya perspektif jangka panjang dalam merumuskan kebijakan.