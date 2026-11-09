Wamendagri Bima Dorong Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah Atasi Konflik Kawasan Hutan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.

Menurutnya, koordinasi tersebut perlu difokuskan pada dua aspek utama, yakni kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah.

"Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan," kata Wamendagri Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11).

Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergitas DPD dan Pemerintah Wujudkan Aspirasi Daerah

Bima menjelaskan, kepastian status dan batas wilayah menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan.

Karena itu, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta batas administrasi daerah.

Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dapat memicu konflik di daerah.

Selain kepastian batas wilayah, Bima juga menyoroti pentingnya kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah.

Dalam hal ini, penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.