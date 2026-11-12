Wamendagri Bima Tegaskan Sinergi Kepala Daerah-Forkopimda Kunci Perkuat Pemerintahan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kemampuan kepala daerah membangun komunikasi dan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hubungan yang solid antarpimpinan daerah dinilai menjadi salah satu kunci dalam menjaga situasi yang kondusif dan memperkuat konsolidasi pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Wamendagri Bima saat memberikan sambutan pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11) malam.
Aspek kepemimpinan dalam membangun sinergi dengan Forkopimda menjadi salah satu kategori penilaian dalam gelaran tersebut.
Menurut Bima, kemampuan membangun hubungan dengan Forkopimda membutuhkan keterampilan kepemimpinan tersendiri.
Kepala daerah harus mampu menjalin komunikasi dengan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, DPRD, hingga tokoh masyarakat.
“Ada strategi-strategi formal, kelembagaan, pertemuan resmi, ada juga strategi untuk membangun kedekatan secara informal,” jelasnya.
Pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Bogor menjadi salah satu contoh pentingnya sinergi tersebut.
Ini penegasan Wamendagri Bima saat menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera
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