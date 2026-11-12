Wamendagri Bima Tekankan 3 Aspek Penilaian di Ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Batch III

jpnn.com, MEDAN - Kementerian Dalam Negeri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Sumatera di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11) malam.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Pemda) melalui penilaian berbasis indikator dan capaian pembangunan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pada Batch III terdapat tiga aspek penilaian yang berbeda dari gelaran sebelumnya.

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Ketiganya meliputi kepemimpinan kepala daerah dalam membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Bima, penilaian tersebut dirancang untuk melihat kemampuan kepala daerah dalam mengonsolidasikan pemerintahan, menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, serta mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

Pada aspek pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), Bima menekankan kualitas layanan administrasi kependudukan merupakan salah satu wujud kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat.

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Karena itu, pelayanan harus terus diarahkan agar semakin mudah, ramah, dan manusiawi.

“Tidak saja memudahkan tetapi juga membahagiakan bagi warga,” ujarnya.