Wamendagri Ingatkan Praja Pratama IPDN Jaga Konsistensi Kinerja Pengabdian di Aceh Tamiang
jpnn.com, ACEH TAMIANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang tergabung dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan gelombang ketiga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, agar mampu menjaga konsistensi kinerja.
Dia menegaskan gelombang ini berpotensi menjadi penugasan terakhir sehingga praja dituntut mengakhiri masa pengabdian di Aceh Tamiang dengan baik tanpa meninggalkan catatan negatif.
Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi pembina apel penerimaan Satuan Praja Pratama (praja tingkat satu) di Aceh Tamiang, Rabu (1/4/2026).
Dalam arahannya, Wamendagri Bima juga mengingatkan kondisi Aceh Tamiang tiga bulan lalu yang berada dalam situasi sulit, dengan keterbatasan sarana dasar serta aktivitas pemerintahan yang sempat terhenti.
“Tiga bulan lalu tempat ini betul-betul lumpuh. Suasananya jauh berbeda ketika senior kalian memasuki tempat ini. Suasananya mencekam, tidak ada penerangan, tidak ada air, aktivitas lumpuh semua,” kata Wamendagri Bima dalam keterangannya, Kamis (2/4).
Menurut Bima, praja yang ditugaskan sebelumnya menghadapi kondisi yang jauh dari ideal.
Namun, dalam kurun waktu tiga bulan, situasi berangsur pulih berkat kerja keras praja bersama pemerintah daerah (Pemda) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Saat ini, aktivitas pemerintahan telah kembali berjalan dan layanan publik mulai normal.
Ini pesan Wamendagri Bima Arya kepada Praja Pratama IPDN yang tergabung dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan gelombang ketiga di Aceh Tamiang
