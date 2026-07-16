Wamendagri Ribka Dampingi Wamen PU Meninjau Infrastruktur Strategis di Papua Selatan

jpnn.com, MERAUKE - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/7).

Kunjungan tersebut untuk memastikan percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan, infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, hingga pengamanan kawasan pesisir berjalan sesuai target guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah otonomi baru (DOB).

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pembangunan akses Jalan DOB–Jembatan Netto yang menjadi jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Selatan.

Baca Juga: Wamendagri Ribka Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua Jadi Prioritas

Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan telah melampaui target sehingga diproyeksikan selesai lebih cepat dari jadwal.

Menanggapi perkembangan tersebut, Wamendagri Ribka mengingatkan agar percepatan pembangunan tetap diiringi dengan kualitas pekerjaan yang baik.

“Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan,” kata Ribka.

Selanjutnya, Wamendagri Ribka bersama Diana menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan KPP.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menegaskan pemerintah pusat terus mengawal usulan KPP di empat DOB Papua agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).