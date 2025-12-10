Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kiprah Kemkomdigi Perkuat Ekosistem Digital Nasional

menu
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk (tengah) saat menerima penghargaan apresiasi sebagai mitra strategis transformasi digital nasional pada acara Deklarasi Indonesia Digital di Samisara Grand Ballroom, Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) atas kiprahnya dalam memperkuat ekosistem digital nasional.

Dia menekankan sinergisitas antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat transformasi digital agar lebih terstruktur dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi terhadap Kementerian Komdigi, di mana hari ini sudah memberikan visi menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Wamendagri Ribka pada acara Deklarasi Indonesia Digital di Samisara Grand Ballroom, Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Pada kesempatan tersebut, Wamendagri Ribka juga menerima penghargaan apresiasi sebagai mitra strategis transformasi digital nasional.

Dia menegaskan dukungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Kemkomdigi dalam merumuskan visi transformasi digital nasional guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, Wamendagri Ribka mengajak jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem digital dan integrasi platform layanan pemerintahan.

Dia menilai kerja sama lintas sektor merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi besar Indonesia.

