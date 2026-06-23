Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Pemda Berprestasi di Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Papua.

Penghargaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah di sejumlah bidang.

Hal itu disampaikan Ribka di sela pelaksanaan acara Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Papua di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026).

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"Saya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota yang telah menerima penghargaan reward dari Kementerian Dalam Negeri atas prestasi dan kinerja pemerintah daerah," ujarnya.

Dia menjelaskan, program apresiasi Pemda akan dilaksanakan dalam beberapa putaran.

Oleh karena itu, daerah yang belum berhasil memperoleh penghargaan pada putaran kali ini diharapkan melakukan pembenahan terhadap berbagai indikator penilaian.

Ribka menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan oleh daerah yang belum menerima penghargaan.

Perbaikan tersebut penting agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik dan daerah memiliki peluang memperoleh penghargaan pada putaran berikutnya.