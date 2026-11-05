Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergitas DPD dan Pemerintah Wujudkan Aspirasi Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemerintah dalam menerjemahkan aspirasi daerah menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar aspirasi yang diserap DPD dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pemerintah sesuai kebutuhan daerah.

"Sejak negara ini merdeka, dalam tata negara kita mengetahui bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara. Melakukan regulasi dan lain-lain, ini penting sekali," ujar Wamendagri Ribka saat menghadiri acara Senator Menyapa: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara di JW Marriott Hotel, Jakarta, Kamis (5/11).

Menurut Ribka, peran DPD dalam mendorong lahirnya regulasi perlu diikuti dengan pengawalan terhadap pelaksanaannya di daerah.

Evaluasi implementasi menjadi penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami memang berharap DPD ini bisa lebih kuat karena lembaga negara. Ada daerah-daerah yang fiskalnya lemah dan ada pula daerah yang fiskalnya kuat. Kalau kami ingin menuju pada 2045 Indonesia Emas, tentunya dari sekarang kami harus mulai berbenah-benah," jelasnya.

Lebih lanjut, Wamendagri Ribka menyoroti kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki data dan peta kapasitas fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar.