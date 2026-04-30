Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemprov Papua Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menyukseskan Asta Cita yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Wamendagri Ribka saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Tahun 2027 yang digelar secara virtual dari Jakarta, Kamis (30/4/2026).

“Semua visi yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi sebuah program yang terintegrasi sampai dengan pelosok Indonesia,” kata Wamendagri Ribka.

Ribka menyampaikan berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Mengutip prediksi para ahli, dia menyebutkan di masa mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami lompatan signifikan dan berpotensi menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Wamendagri mengatakan pemerintah saat ini terus menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi dan harga komoditas bahan pokok.

Upaya tersebut dilakukan secara rutin melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga.