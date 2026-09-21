Wamendagri Ribka Sampaikan Dukacita di Hadapan Ribuan ASN Pemprov NTT

jpnn.com, KUPANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin Apel Kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Senin (21/9).

Pada kesempatan tersebut, Wamendagri menyampaikan ungkapan dukacita atas meninggalnya keluarga asal NTT di Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026).

“Saya menyampaikan dukacita mendalam terkait penembakan terhadap tiga ASN di Papua Pegunungan,” kata Wamendagri di hadapan ribuan ASN Pemprov NTT.

Diketahui tiga ASN menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di jalanan Distrik Muliama, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).

Ketiga korban merupakan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya, dan diantaranya ada yang berasal dari NTT.

Wamendagri Ribka Haluk mengimbau semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena baik masyarakat NTT maupun masyarakat Papua sudah memiliki hubungan bak sejak masa lalu.

“Sejak dulu, banyak warga NTT yang telah menjadi bagian sejarah kehidupan masyarakat di Papua,” ungkap Ribka Haluk.

Banyak masyarakat NTT di masa lalu menjadi guru dan mengabdi di Papua. “Pengabdian tersebut, sangat dihargai dan diingat masyarakat di Papua,” timpal Wamendagri.

Sebelum menyampaikan ungkapan dukacita atas tragedi yang menewaskan masyarakat NTT di Papua, Wamendagri dalam amanatnya mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang mencapai 5,01 persen di tengah tantangan geografis dan topografis daerah.