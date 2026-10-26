Wamendagri Ribka Serahkan Penghargaan Tokoh Kebudayaan di Malam Anugerah PIKI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerahkan penghargaan Tokoh Kebudayaan kepada Bambang Noorsena dalam Malam Anugerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Awards 2026.

Penghargaan tersebut diterima Stephanus Aswar yang mewakili Bambang Noorsena, karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.

Bambang merupakan teolog, filolog, dan sejarawan Indonesia sekaligus pendiri Institute for Syriac Culture Studies (ISCS).

Wamendagri Ribka menyampaikan kebudayaan merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang menyimpan ingatan kolektif, bahasa, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi upaya untuk menjaga jati diri bangsa sekaligus memperkuat pemahaman terhadap perjalanan sejarah dan kehidupan bersama.

"Merawat budaya berarti merawat akar, agar kita tahu dari mana kita berasal dan ke mana kita melangkah bersama," kata Wamendagri Ribka di Studio Metro TV, Jakarta, Minggu (25/10).

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Dia menjelaskan penghargaan Tokoh Kebudayaan diberikan kepada sosok yang melalui kajian, tulisan, dan penyampaiannya telah memperkaya khazanah budaya dan peradaban, sekaligus membangun jembatan pemahaman antarumat beragama dan antarbudaya.

"Sosok penerima tokoh budaya ini telah terbukti menjadi teladan dan dihargai banyak orang," ungkapnya.