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Wamendagri Tekankan Pentingnya Pemda Bangun Ekosistem Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Wamendagri Tekankan Pentingnya Pemda Bangun Ekosistem Ekonomi Berbasis Potensi Daerah
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Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat berbicara dalam acara Wealth Wisdom di Pacific Place, Jakarta, Kamis (22/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) membangun ekosistem ekonomi berbasis potensi wilayah.

Upaya tersebut perlu dilakukan dengan menghubungkan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran agar potensi daerah menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Bima mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi daerah.

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Karena itu, kepala daerah perlu mengenali keunggulan wilayah masing-masing dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi sesuai karakteristik daerah.

"Kalau kepala daerah tidak bisa mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi, tidak bisa membangun ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi, then we are finished," ujar Bima dalam acara Wealth Wisdom di Pacific Place, Jakarta, Kamis (22/10).

Dia mengingatkan agar Pemda tidak sekadar mengikuti tren atau menerapkan program yang berhasil di daerah lain tanpa menyesuaikannya dengan kondisi setempat.

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Strategi pengembangan ekonomi perlu bertumpu pada potensi dan kebutuhan masing-masing daerah agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal.

Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mengembangkan komoditas porang melalui pendekatan dari hulu hingga hilir.

Berbicara di acara Wealth Wisdom, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya pemda membangun ekosistem ekonomis berbasis potensi daerah

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