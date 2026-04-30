Wamendagri Wiyagus Apresiasi Peran Damkar, Satpol PP & Linmas Jaga Stabilitas Daerah

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya peran strategis pemadam kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Dia menekankan pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin ketenteraman, ketertiban umum, maupun perlindungan masyarakat di tengah dinamika global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, urbanisasi, hingga disrupsi teknologi.

“Semua ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan menuntut kita menjaga stabilitas dalam negeri agar aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan dengan baik,” kata Wamendagri Wiyagus dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Baca Juga: Wamendagri Bima Dorong Aglomerasi Berbasis Sektoral untuk Selesaikan Masalah Perkotaan

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Gala Dinner dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-107 Damkar dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satpol PP, serta HUT ke-64 Linmas di Dining Hall Jakabaring, Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Rabu (29/4).

Wiyagus menjelaskan, peran tersebut perlu dijalankan melalui penguatan aspek pencegahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan ketenteraman dan keselamatan masyarakat.

Dia juga mengapresiasi kinerja Damkar dan Penyelamatan yang sepanjang tahun 2025 telah menangani 20.931 kejadian kebakaran serta melaksanakan 122.071 operasi penyelamatan.

Baca Juga: Mendagri Tito Apresiasi Peran Aktif Jajaran TNI Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional

Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini cukup membanggakan karena tingkat kepercayaan publik terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu sungguh sangat tinggi,” katanya.